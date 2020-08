‘L’Isola dei Famosi’, Marco Maddaloni e Romina Giamminelli svelano il nome del loro terzo bebè (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono già passati alcuni mesi da quando il vincitore dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, Marco Maddaloni, ha annunciato la gravidanza di sua moglie. Infatti, in piena quarantena, il judoka e Romina Giamminelli hanno inviato una clip a Verissimo per annunciare il lieto evento. Per la famiglia, sarà il terzo bebè in arrivo e solo il mese scorso ne avevano rivelato il sesso. Gli altri due figli, Giovanni e Giselle, sono quindi pronti ad accogliere il nuovo fratellino. Il suo nome è stato appena rivelato da Maddaloni sui suoi profili social. A 36 settimane di gestazione, la coppia è apparsa in video per svelarlo: il piccolo si chiamerà Pino Maddaloni. Vi piace questo ... Leggi su isaechia

