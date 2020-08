L'ira della famiglia di Gioele: "Lo Stato ha perso credibilità" (Di giovedì 20 agosto 2020) Federico Garau Lo sfogo di Daniele Mondello dopo il ritrovamento del bambino: "5 ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche" DevaStato dal dolore per la perdita della moglie Viviana e del figlio Gioele, Daniele Mondello si è lasciato andare ad un durissimo sfogo sulla propria pagina Facebook, parlando dell'orrore vissuto in questi giorni ed esprimendo tutti i dubbi che affollano la sua mente. Ora che anche il corpicino di Gioele è Stato ritrovato, oltre al terribile senso di perdita nell'uomo comincia infatti a farsi strada un forte senso di amarezza e delusione nei confronti delle autorità. nodo 1884360 "5 ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini ... Leggi su ilgiornale

LegaSalvini : L'IRA DELLA POLIZIA: 'I MIGRANTI CI TIRANO I SASSI E NOI DOBBIAMO TACERE' -

Ultime Notizie dalla rete : ira della L'ira della famiglia di Gioele: "Ora Stato è meno credibile" ilGiornale.it Come investire oggi sui mercati: eventi e fatti da considerare

Sono 5 gli eventi da seguire per investire sui mercati oggi: dalla lettura dei verbali FED all'attesa per quelli della BCE Sono 5 gli eventi da tenere in considerazione oggi 20 agosto 2020 prima di st ...

Bielorussia, elezioni: pronte le sanzioni della UE contro i responsabili di violenza, repressione e falsificazione

I leader della UE hanno esortato il governo bielorusso a impegnarsi ... i manifestanti in piazza hanno espresso la loro ira anche, e soprattutto, contro il leader degli Hezbollah filo-iraniani, Hasan ...

Sono 5 gli eventi da seguire per investire sui mercati oggi: dalla lettura dei verbali FED all'attesa per quelli della BCE Sono 5 gli eventi da tenere in considerazione oggi 20 agosto 2020 prima di st ...I leader della UE hanno esortato il governo bielorusso a impegnarsi ... i manifestanti in piazza hanno espresso la loro ira anche, e soprattutto, contro il leader degli Hezbollah filo-iraniani, Hasan ...