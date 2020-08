L’Inter batte la Juve nella Supercoppa Italiana – 20 agosto 2005 – VIDEO (Di giovedì 20 agosto 2020) Il 20 agosto 2005 una rete di Veron nei supplementari decide al Delle Alpi la Supercoppa Italiana tra Inter e Juve Un derby d’Italia con trofeo in vista. Il 20 agosto 2005, infatti, la Juventus – campione d’Italia – e l’Inter – fresca di quarta Coppa Italia della sua storia – si sfidano al Delle Alpi di Torino con il palio la Supercoppa Italiana. Una sfida in cui i bianconeri sbattono contro il legno colpito da Vieira, mentre i nerazzurri pungono nei supplementari – dopo lo 0-0 dei regolamentari – con un velenoso rasoterra di Veron a battere Chimenti. Il successo, al triplice fischio finale, è ... Leggi su calcionews24

infoitsport : Youth League, il Real Madrid non si ferma: dopo la Juve, batte anche l'Inter - sportface2016 : #YouthLeague 2019/2020, se l'#Inter batte il #RealMadrid troverà il #Salisburgo - filippocorvi : @tutticonvocati @orsifernando In qs momento che stanno tutti sotto l'ombrellone? Perché si sa che ad agosto l'Inter non si batte... - ilsaggio2017 : #RBLPSG in effetti il pacco che l Inter ha rifilato al PSG con Icardi se la batte con quello rifilato al barca nel… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #EuropaLeague: con le doppiette di Lukaku e Lautaro e un gol di D'Ambrosio, l'Inter batte 5 - 0 gli ucraini dello Shakhtar Done… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter batte fotogallery - coppa italia, napoli inter 1-1: le immagini del match IlCorrierino.com