Licenziamenti e coronavirus: dal 18 agosto cessato il blocco. Cosa cambia? (Di giovedì 20 agosto 2020) È ben noto che, in virtù dei provvedimenti emergenziali adottati dal Governo in fase di epidemia, fino al 17 agosto non è stato possibile, per i datori di lavoro, optare per nuovi Licenziamenti. L’intento politico alla base di ciò è stato ovviamente quello di arginare i danni all’economia, prodotti dallo stop forzato delle attività lavorative. Fino a qualche giorno fa, insomma, si è trattato di un blocco generalizzato, che si è applicato a tutti i Licenziamenti, collettivi e individuali, legati a motivi economici. La novità è che ora il divieto cambia e diventa “flessibile”. Vediamo perché. Se ti interessa saperne di più sul licenziamento per giusta causa, e quali sono diritti e doveri di ... Leggi su termometropolitico

