L'ex carabiniere che ha trovato i resti: "Bisognava ragionare come un bimbo di 4 anni rimasto solo" (Di giovedì 20 agosto 2020) Ha definito “un dono di Dio” l’aver trovato i resti appartenenti con ogni probabilità al piccolo Gioele, il bambino scomparso a Caronia insieme alla madre Viviana Parisi. Cercatore di funghi, conoscitore della montagna, Giuseppe Di Bello, ex brigadiere dei carabinieri di 66 anni, ha spiegato al Corriere della Sera il suo “metodo”. «Uno deve ragionare come un bambino di 4 anni. Trovandosi solo, se la madre fosse morta prima, e con le tenebre, il bambino guarda la luna, tenta di ascoltare un rumore, cerca di notare una luce. Si allontana. Non torna certo verso l’autostrada perché ha subìto un trauma, visto che c’era stato un incidente».Leggi anche... Il ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Il Carabiniere che ha visto i resti ossei: 'Un dono di Dio'. Trovati dei vestiti: 'Sono di Gioele' - repubblica : Oggi su Rep: ?? L’ex carabiniere che l’ha avvistato: “Io col falcetto, mi ha guidato Dio” [dal nostro inviato Salvo… - HuffPostItalia : L'ex carabiniere che ha trovato i resti: 'Bisognava ragionare come un bimbo di 4 anni rimasto solo' - haelyn78 : RT @HuffPostItalia: L'ex carabiniere che ha trovato i resti: 'Bisognava ragionare come un bimbo di 4 anni rimasto solo' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: L'ex carabiniere che ha trovato i resti: 'Bisognava ragionare come un bimbo di 4 anni rimasto solo' -