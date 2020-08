Let Him Go: il trailer del film con Kevin Costner e Diane Lane (Di venerdì 21 agosto 2020) La coppia di star composta da Kevin Costner e Diane Lane è protagonista del film Let Him Go, di cui è stato diffuso il primo trailer online. Let Him Go, il film con star Kevin Costner e Diane Lane, ha ora un trailer che regala le prime sequenze in anteprima tratte dal progetto in arrivo nelle sale americane il 6 novembre 2020. Nel video si vede una coppia di mezza età cercare di mettere in salvo il nipote, senza sapere che la situazione potrebbe diventare davvero pericolosa a causa della famiglia del nuovo marito della moglie del loro figlio. Il film Let Him Go è diretto da Thomas Bezucha e racconterà la storia dello sceriffo George ... Leggi su movieplayer

