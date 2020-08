Lega, sospesa senatrice Casolati: “Ha incassato 1500 euro del bonus” (Di giovedì 20 agosto 2020) Una senatrice piemontese della Lega, proprietaria di una gioielleria, è stata sospesa dal partito per aver incassato il bonus di 1500 euro della Regione destinato alle attività economiche costrette alla chiusura durante il lockdown. Lega, sospesa senatrice Casolati: “Ha incassato 1500 euro del bonus” “Dopo aver ascoltato e verificato la posizione, come per i precedenti … L'articolo Lega, sospesa senatrice Casolati: “Ha incassato 1500 euro del bonus” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

