Lecce, Liverani commenta l’esonero: “Rapporto umano e personale interrotto senza motivo” (Di giovedì 20 agosto 2020) L’ex allenatore del Lecce Fabio Liverani, esonerato nella giornata di ieri mercoledì 19 agosto, ha commentato quanto accaduto in una nota: “Ho appreso con profondo dispiacere la scelta della società. La telefonata con il presidente in mattinata non faceva presagire nulla di simile. La mia persona non è riconducibile ad alcun profilo di responsabilità. E’ stato deciso di interrompere un rapporto umano e personale – che mi legava alla città e alla tifoseria, oltre che alla squadra – in maniera brusca e senza alcuna ragione. Restano i successi conquistati sul campo che certificano la professionalità e l’impegno che ho sempre dimostrato. Ringrazio lo staff ed i calciatori. Mi riservo quindi con grande rammarico di ... Leggi su sportface

