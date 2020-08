League of Legends annuncia un accordo pluriennale con Cisco per il settore esports (Di giovedì 20 agosto 2020) Riot Games ha annunciato di aver stretto una nuova partnership per gli esports di League of Legends. Lo sviluppatore ha infatti confermato l’accordo con la Cisco Systems Inc., nota semplicemente come Cisco, una azienda multinazionale specializzata nella fornitura di apparati di networking. La partnership pluriennale vedrà Cisco diventare il partner ufficiale per il networking aziendale degli esports di League of Legends. Cisco fornirà al titolo di punta di Riot Games diversi aggiornamenti, tra cui un aggiornamento a “The Realm”, il server di gioco privato utilizzato per il campionato mondiale di League of ... Leggi su esports247

