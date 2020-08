Le Previsioni Meteo fino al 26 agosto: il bollettino dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni (Di giovedì 20 agosto 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a mercoledì 26 agosto 2020. Domani al Nord ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità, al più localmente più consistente lungo l’arco alpino con associati isolati rovesci. Centro e Sardegna: tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Sud e Sicilia: ampi e persistenti rasserenamenti ovunque. Temperature: minime in rialzo su tutto il paese, più accentuato sulla pianura padana con forte disagio termico dovuto all’elevato tasso di umidità; massime in aumento ovunque, più marcato su isole maggiori ed aree tirreniche centrali. Sabato 22/08/20 al Nord: nubi progressivamente più compatte su alpi e prealpi ... Leggi su meteoweb.eu

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni. Si sta attuando una poderosa rimonta dell’alta pressione sub-tropicale che in queste ora sta inviando masse d’aria caldissime direttamente dal deserto algerin ...

Meteo PASSO RESIA: oggi poco nuvoloso, Venerdì 21 sereno, Sabato 22 temporali e schiarite

Passo Resia, previsioni meteo per il 20/08/2020. Giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, temperatura minima 13°C, massima 25°C Previsioni Meteo Passo Resia Passo Resia, Giovedì 20 ...

