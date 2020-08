Le alleanze da costruire e il ruolo della Società Civile (Di giovedì 20 agosto 2020) L'unica novità politica di rilievo di questa estate tormentata dal COVID – 19 è il voto sulla piattaforma Rousseau che ha posto fine ad alcuni dei vincoli che il M5S si era dato e cioè il limite ai mandati e il divieto di allearsi con altre forze politiche. Con questo voto il M5S fa un salto di qualità non indifferente costruendo le basi per sbloccare il sistema politico italiano. Il percorso è iniziato lo scorso anno con l'appoggio dato all'elezione della von der Leyen a Presidente della (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google

zazoomblog : Le alleanze da costruire e il ruolo della Società Civile - #alleanze #costruire #ruolo #della - Nico01042014 : Io direi di informarsi correttamente prima di comportarsi come i leghioti senza cervello. Sappiamo tutti che i gior… - MuiraAdriana : @fattoquotidiano Le alleanze si fanno sui programmi per la soluzione di problemi e per costruire futuro. Solo quest… - ilfoglio_it : Parla la grillina Maria Terranova, che corre a Termini Imerese col sostegno di Pd e M5s: 'Giusto costruire alleanze… - siwel44it : RT @SoniaMelli: @antoluigi54 @AndreaOrlandosp E invece c’è da esultare se quelli che fino a un anno fa avevano come dogma assoluto l’isolam… -

Ultime Notizie dalla rete : alleanze costruire Le alleanze da costruire e il ruolo della Società Civile AgoraVox Italia Zingaretti polverizza la Raggi e ogni accordo: è la sindaca il problema di Roma

Mentre Movimento 5 Stelle e Pd continuano a discutere sulle alleanze nelle elezioni regionali e comunali, un dato appare certo: un punto d'incontro sulla figura di Virginia Raggi non ci sarà mai. La r ...

Pechino: ‘Autosufficienza’ e ‘autarchia’ contro il 'decoupling' dagli Usa

In ottobre, il 5° Plenum del Comitato centrale del Partito comunista cinese deciderà le linee di fondo del 14° Piano quinquennale. Xi Jinping vuole una “crescita economica sicura”. La ricerca dell’aut ...

Mentre Movimento 5 Stelle e Pd continuano a discutere sulle alleanze nelle elezioni regionali e comunali, un dato appare certo: un punto d'incontro sulla figura di Virginia Raggi non ci sarà mai. La r ...In ottobre, il 5° Plenum del Comitato centrale del Partito comunista cinese deciderà le linee di fondo del 14° Piano quinquennale. Xi Jinping vuole una “crescita economica sicura”. La ricerca dell’aut ...