Le alleanze da costruire e il ruolo della Società Civile

L'unica novità politica di rilievo di questa estate tormentata dal COVID – 19 è il voto sulla piattaforma Rousseau che ha posto fine ad alcuni dei vincoli che il M5S si era dato e cioè il limite ai mandati e il divieto di allearsi con altre forze politiche. Con questo voto il M5S fa un salto di qualità non indifferente costruendo le basi per sbloccare il sistema politico italiano. Il percorso è iniziato lo scorso anno con l'appoggio dato all'elezione della von der Leyen a Presidente della

M5s-Pd, Di Maio: 'Lavorare ad alleanze dove possibile'

"Alleanza di Centro": Pino D'Occhio si candida alle regionali

Alleanza di Centro, in vista delle imminenti elezioni regionali del 20 e 21 settembre, candida Pino D’Occhio, già sindaco di Telese Terme, in una compagine guidata dal sannita Angelo Feleppa che così ...

Il candidato sindaco Pd-M5S: “Pomigliano d’Arco un laboratorio per smussare le diversità”

Mentre i desideri di un’alleanza strutturale tra Movimento 5 stelle e Pd, nelle Marche come in Puglia, sembrano squagliarsi come ghiaccio al sole, c’è nella piccola Pomigliano d’Arco, in Campania, un ...

