Lavoro, il governo ha solo tavoli di crisi aziendali: fino a 170mila posti a rischio (Di giovedì 20 agosto 2020) La crisi sta divorando l’Italia, e il governo sembra ancora starsene fermo a guardare. solo per dare alcuni dati, al momento sono 170mila i posti di Lavoro coinvolti. I tavoli di crisi aperti al ministero dello Sviluppo economico non si contano più. Tra tutti, la vicenda dell’Ilva è certamente tra le più complesse per l’Italia, con circa 4mila addetti in cig. Come spiega Il Sole 24 Ore, “tra le crisi aziendali più recenti ci sono Bekaert ed ex Embraco, per le quali il ministero fa sapere di avere già a settembre un calendario fitto di incontri”. Il turismo è il settore dove il crollo delle presenze e dei fatturati sta determinando lo scenario ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro governo Campagna di comunicazione “Emersione dei rapporti di lavoro” Governo Lavoro: la Regione Liguria risponde ai sindacati dei lavoratori dello spettacolo

“Oggi non si può far altro che attendere il dispositivo del Governo per la rimodulazione dei fondi e l'operatività della nuova Giunta regionale” Con una nota stampa la Regione Liguria intende risponde ...

In Germania si discute di nuovo se lavorare 4 giorni a settimana

AGI - La pandemia rilancia in Germania il dibattito sulla settimana lavorativa di 4 giorni. Molti lo considerano il rimedio giusto per mantenere i livelli occupazionali durante e dopo l'emergenza coro ...

