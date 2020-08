Lavare la verdura in lavastoviglie? Lo strano video condiviso su TikTok, 43_20200811194915, (Di giovedì 20 agosto 2020) Sapevate che esiste un metodo alternativo per Lavare frutta e verdura? Per farlo basta utilizzare una semplice lavastoviglie. Il trucco arriva direttamente da TikTok, dove è spuntato un video da un ... Leggi su leggo

Sapevate che esiste un metodo alternativo per lavare frutta e verdura? Per farlo basta utilizzare una semplice lavastoviglie. Il trucco arriva direttamente da TikTok, dove è spuntato un video da un mi ...

Perché lavare frutta e verdura con il bicarbonato

Perché lavare frutta e verdura con il bicarbonato? È un metodo sicuro? Dovremmo mangiare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno: queste sono le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale ...

