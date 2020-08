L'attentato terroristico diventa un film. Taj Mahal, la storia raccontata dai testimoni - (Di giovedì 20 agosto 2020) Erika Pomella Taj Mahal è un film che racconta, in versione romanzata, i terribili giorni in cui Mumbai venne presa d'assalto da un gruppo di terroristi islamici, che attaccarono hotel di lusso e luoghi turistici Taj Mahal è il film del 2005 diretto da Nicolas Spada e presentato alla 72esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Orizzonti, che ha raccontato una parte della terribile parentesi di morte che ha avuto luogo a Mumbai. Questa sera, alle 21.10, andrà in onda su RaiMovie. La storia è quella di Louise (Stacy Martin), una ragazza che ha seguito i genitori a Mumbai. Il suo soggiorno nel lussuolo hotel chiamato Taj Mahal si trasforma però in un vero e proprio incubo quando l'albergo viene preso d'assalto ... Leggi su ilgiornale

ilconteamar : RT @giannisassari08: Al grido di 'Allah al bar' Attentato terroristico in Germania. Ne avete sentito parlare al tg1? - giannisassari08 : Al grido di 'Allah al bar' Attentato terroristico in Germania. Ne avete sentito parlare al tg1? - RiccardoGavazza : Per non dimenticare pezzi di storia poco conosciuta 'Vergarolla è dunque il primo attentato terroristico della Rep… - MARIOCANCELLI : RT @marco_gervasoni: Ci siamo (o per meglio dire , si sono) talmente buttati i cervelli all’ammasso che un attentato terroristico come quel… - frances79154863 : Nuova tecnica dell''islamista': incubo attentato in autostrada a Berlino Un iracheno di 30 anni ha causato diversi… -

Ultime Notizie dalla rete : attentato terroristico L'attentato terroristico diventa un film. Taj Mahal, la storia raccontata dai testimoni ilGiornale.it Berlino: il grave e deliberato atto di violenza contro i motociclisti

In Germania un iracheno di trent'anni a bordo di un'automobile ha provocato intenzionalmente diversi incidenti intorno alle 18:30 del 18 agosto. L'uomo, secondo quanto riportato dai media tedeschi, ha ...

L'attentato terroristico diventa un film. Taj Mahal, la storia raccontata dai testimoni

Taj Mahal è il film del 2005 diretto da Nicolas Spada e presentato alla 72esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Orizzonti, che ha raccontato una parte della terr ...

In Germania un iracheno di trent'anni a bordo di un'automobile ha provocato intenzionalmente diversi incidenti intorno alle 18:30 del 18 agosto. L'uomo, secondo quanto riportato dai media tedeschi, ha ...Taj Mahal è il film del 2005 diretto da Nicolas Spada e presentato alla 72esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Orizzonti, che ha raccontato una parte della terr ...