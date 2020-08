L’apertura della scuola non è a rischio. Azzolina: “Siamo più pronti rispetto a quando è scoppiata la pandemia. Distribuiremo 11 milioni di mascherine al giorno” (Di giovedì 20 agosto 2020) “L’apertura della scuola non è a rischio. E’ una priorità assoluta per il Paese e il Governo. La preparazione è molto complessa, ma siamo più pronti rispetto a quando la pandemia è scoppiata”. E’ quanto ha assicurato la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ai microfoni del Tg1. Alla domanda sulle preoccupazioni dei presidi per le responsabilità in caso di contagi da Covid-19 negli istituti, l’esponente dell’Esecutivo ha risposto: “Non devono avere timore. Abbiamo lavorato a norme di sicurezza che permettano loro di evitare di incorrere in rischi di responsabilità sia penale che civile”. “La mascherina – ha ... Leggi su lanotiziagiornale

