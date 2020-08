Lanzante LM 25 Edition, sette esemplari celebrano la McLaren F1 GTR (Di giovedì 20 agosto 2020) I sette esamplari della LM 25 Edition sono l'omaggio di Lanzante alla McLaren F1 GTR che nel 1995 trionfò a Le Mans. Annunciati a giugno, sono stati appena svelati e a caratterizzarli una speciale ... Leggi su corrieredellosport

La prima e unica vittoria assoluta per McLaren alla 24 Ore di Le Mans avvenne nel 1995: un’edizione rimasta nella storia non soltanto per l’impresa portata a termine dal marchio di oltremanica, quanto ...Lo scorso giugno Lanzante aveva annunciato l’arrivo di un omaggio speciale alla McLaren F1 GTR che nel 1995 vinse a Le Mans. L’azienda britannica ha mantenuto la promessa: sono stati appena svelati se ...