L’analista Gustav Gressel: «Per Mosca è impensabile perdere la Bielorussia. Se Lukashenko non risolverà il “caos”, Putin interverrà» – L’intervista (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo l’escalation di violenze in Bielorussia, Bruxelles era attesa al varco. Dal vertice straordinario sulla situazione nel Paese, l’Ue è uscita imponendo sanzioni e rifiutando il risultato delle elezioni. Conclusi i compiti e i moniti istituzionali, ora gli occhi sono puntati su Mosca, il vicino ingombrante dell’Europa e alleato di peso dell’autarca bielorusso Aleksandr Lukashenko. Angela Merkel ha però messo le cose in chiaro: «Non si accetteranno interferenze esterne». Sarà la Bielorussia a dover decidere da sola la sua strada. Una strada legata però al filo che unisce Mosca, Minsk e quel Lukashenko che «da giovane sognava di diventare il successore di Boris Yeltsin», spiega a Open Gustav ... Leggi su open.online

