Lampedusa in emergenza, il grido del sindaco: " Sull'isola non sono garantite le norme sanitarie e di sicurezza" (Di giovedì 20 agosto 2020) Più di 1150 migranti ammassati nell'hotspot che potrebbe contenerne 200. Sbarchi continui, lettera aperta di Martello a Conte. Il Viminale in difficoltà con i trasferimenti: governatori e sindaci rifiutano l'accoglienza. Cirio protesta con la Lamorgese Leggi su repubblica

cronaca_news : Lampedusa in emergenza, il grido del sindaco: ' Sull'isola non sono garantite le norme sanitarie e di sicurezza'… - IvanaRicci2 : RT @DavelloStefano: #Lampedusa è completamente al collasso. Nelle ultime ore sono sbarcati altri 230 migranti. E chi gestisce realmente l’… - RenzoCianchetti : RT @DavelloStefano: #Lampedusa è completamente al collasso. Nelle ultime ore sono sbarcati altri 230 migranti. E chi gestisce realmente l’… - dorina08076812 : RT @DavelloStefano: #Lampedusa è completamente al collasso. Nelle ultime ore sono sbarcati altri 230 migranti. E chi gestisce realmente l’… - mike71282 : RT @DavelloStefano: #Lampedusa è completamente al collasso. Nelle ultime ore sono sbarcati altri 230 migranti. E chi gestisce realmente l’… -