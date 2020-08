Lampedusa: altri arrivi di migranti, hotspot sempre al collasso, 1.000 ospiti (Di giovedì 20 agosto 2020) Tutti i clandestini sbarcati sono stati condotti all'hotspot di contrada Imbriacola, dove a fronte di una capienza massima di 192 persone si trovano al momento un migliaio di ospiti Leggi su firenzepost

