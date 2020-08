L’Amministrazione Trump nega cittadinanza a figlia di coppia gay (Di giovedì 20 agosto 2020) L’Amministrazione Trump ha negato la richiesta di cittadinanza statunitense a una bambina, figlia di una coppia gay. La bambina in questione è nata in Canada nel 2019 attraverso la maternità surrogata. Il 13 agosto scorso il Dipartimento di Stato statunitense ha presentato un ricorso contro la sentenza federale che gli obbligava al riconoscimento della cittadinanza statunitense alla piccola Kessem Kiviti (18 mesi) figlia della coppia Roee e Adiel Kiviti dello Stato del Maryland. Leggi anche >>> Plymouth (Regno Unito) Padre fustiga il figlio 15enne perché gay Entrambi nati in Israele sono cittadini statunitensi naturalizzati e sono legalmente sposati in California dal 2013, inoltre, Adiel è il padre ... Leggi su sanand

