L'amaro sfogo del padre di Viviana Parisi: "Me l'hanno ammazzata" (Di giovedì 20 agosto 2020) Vogliono fare chiarezza su quanto è successo in quel maledetto bosco i genitori di Viviana Parisi e non hanno fiducia in chi fino a questo momento ha fatto le indagini. Lo dicono senza troppi giri di parole: non credono che Viviana abbia potuto fare del male al suo Gioele e non credono che si sia fatta del male da sola. Vogliono sapere come è morta, credono che sia stata uccisa. Ne parlano anche con i giornalisti, nelle ore più difficili, quelle successive al ritrovamento dei resti di un bambino nel bosco, a pochi passi dal cadavere di Viviana. Il dna non ha ancora dato la certezza che sia il corpicino del bambino ma il ritrovamento dei suoi sandali e di alcuni pezzi di maglietta, non lasciano molti dubbi.

