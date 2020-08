L’allarme di Ricciardi sull’aumento dei contagi: «A rischio non solo la scuola, ma anche le elezioni» – Video (Di giovedì 20 agosto 2020) Mentre la Francia esclude categoricamente la possibilità di un nuovo lockdown – nonostante il record di casi giornalieri da Coronavirus – in Italia gli esperti non assicurano che almeno l’apertura delle scuole possa non essere rimandata. «Se la circolazione del virus riaumenta ci troveremo nelle condizioni in cui la riapertura delle scuole e le votazioni sono messe a rischio». A dirlo è il consulente del governo ed ex presidente dell’Istituto superiore di Sanità Walter Ricciardi. August 20, 2020 Opsite di Agorà Estate, Ricciardi ha ribadito come si debba «mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata. Da noi si è rialzata poco. Ma in altri Paesi come la Spagna e la Croazia si è rialzata moltissimo. Ecco, in ... Leggi su open.online

