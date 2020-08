La virologa Gismondo: “Abbiamo un Coronavirus da spiaggia, uno da volo aereo e adesso anche uno notturno” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Per senso civico, durante l’emergenza Covid-19, ho sempre evitato di esprimere pareri che potessero indurre a comportamenti fuori dai provvedimenti governativi. Molte misure, a volte poco comprensibili ai cittadini, hanno avuto una loro logica strategica, ma l’ultima ordinanza del ministro della Salute ne comprende alcune veramente inspiegabili anche a un tecnico“: lo scrive sul Fatto la virologa dell’ospedale Sacco di Milano Maria Rita Gismondo riferendosi al provvedimento di sospensione delle attività del ballo e all’obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi a rischio di assembramento. “Mi chiedo se chi ha consigliato al ministro Speranza di introdurre questa misura abbia preso in considerazione una serie di fattori non ... Leggi su meteoweb.eu

"Per senso civico, durante l'emergenza Covid-19, ho sempre evitato di esprimere pareri che potessero indurre a comportamenti fuori dai provvedimenti governativi. Molte misure, a volte poco comprensibili ...

Nel governo è scontro sull'obbligatorietà del vaccino anti Covid-19. Il dibattito è nato dopo l'intervista del direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, al premier Giuseppe Conte durante la ...

"Per senso civico, durante l'emergenza Covid-19, ho sempre evitato di esprimere pareri che potessero indurre a comportamenti fuori dai provvedimenti governativi. Molte misure, a volte poco comprensibili ...

Nel governo è scontro sull'obbligatorietà del vaccino anti Covid-19. Il dibattito è nato dopo l'intervista del direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, al premier Giuseppe Conte durante la ...