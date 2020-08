La vicesindaca di Rimini: «Comune pronto ad affiancarsi alla denuncia della famiglia vittima di razzismo» (Di giovedì 20 agosto 2020) La vicesindaca di Rimini, Gloria Lisi, ha commentato l’accusa di razzismo della famiglia andata nel locale La Tana Marina della città romagnola. La questione necessita di un approfondimento per l’esponente politica poiché – qualora si rivelasse vera – «il Comune si affiancherebbe alla denuncia della donna». Si aggiunge un ulteriore tassello alla questione, con la famiglia vittima del caso di razzismo che ha sporto denuncia, il locale che – negando che quanto dice la donna sia vero – vuole fare una controdenuncia per diffamazione e la ... Leggi su giornalettismo

“Un episodio surreale alle soglie del 2021, un cameriere che chiede ‘Scusa Benito'” per aver servito clienti dalla pelle nera. Questa la denuncia pubblica, su Facebook, di una famiglia senegalese di I ...Si sono ritrovati in pizzeria con un ritratto di Mussolini appeso alla parete e un cameriere che ha chiesto «Scusa Benito» per i clienti dalla pelle nera. E' successo in una pizzeria di Rimini, La Tan ...