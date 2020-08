La strana storia del resort in quarantena a La Maddalena che i turisti non vogliono lasciare (Di giovedì 20 agosto 2020) AGI - Tutti liberi, ma la gran parte di loro non vuole lasciare il resort senza una certificazione scritta sulle condizioni di salute. Una situazione paradossale quella che si è creata nel villaggio turistico di Santo Stefano, a La Maddalena, dove su 475 persone in isolamento fino a stamane, tra ospiti e addetti alla struttura, solo 26 sono risultati positivi. Il responsabile dell'unità di crisi in call conference con i turisti Gli altri 449 sono sani - o comunque non hanno contratto il virus - ma, dopo tre giorni di quarantena anche se 'dorata' visto il luogo che li ospitava, si rifiutano di andarsene e pretendono rassicurazioni. La vicenda è stata raccontata all'AGI dal dottor Marcello Acciaro responsabile dell'unità di crisi del Nord Sardegna che, eri sera, ... Leggi su agi

AGI - Tutti liberi, ma la gran parte di loro non vuole lasciare il resort senza una certificazione scritta sulle condizioni di salute. Una situazione paradossale quella che si è creata nel villaggio t ...

AGI - Tutti liberi, ma la gran parte di loro non vuole lasciare il resort senza una certificazione scritta sulle condizioni di salute. Una situazione paradossale quella che si è creata nel villaggio t ...