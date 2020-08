La storia di Trump che invita a boicottare la Goodyear perché non permette ai dipendenti di usare ‘cappelli politici’ (Di giovedì 20 agosto 2020) Le campagne elettorali sono fatte anche di colpi bassi che mettono a repentaglio le grandi aziende, fiore all’occhiello del Paese. Accade negli Stati Uniti dopo che Donald Trump ha invitato i cittadini americani a non comprare pneumatici della Goodyear. Il motivo? L’azienda ha vietato ai propri dipendenti di indossare – sul posto di lavoro – cappelli e indumenti con riferimenti politici. Insomma, una decisione per ricordare come il posto di lavoro non sia un luogo di dispute politiche. Ma al numero uno della Casa Bianca non è andata giù, invitando al boicottaggio. E dopo il suo tweet, l’azienda americana ha perso il 3% in Borsa- LEGGI ANCHE > Trump abbraccia Qanon: “Persone che amano il nostro Paese” «Non comprate gli ... Leggi su giornalettismo

