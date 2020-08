La Russia avvia il test del vaccino per il Covid su 40mila persone (Di giovedì 20 agosto 2020) Il vaccino registrato in Russia per il coronavirus (Sputnik V) sarà inoculato in 40mila persone distribuite in tutto il Paese dalla prossima settimana. I risultati della sperimentazione clinica del prodotto sviluppato dall'Istituto Gamalyeva di Mosca saranno messi a disposizione dell' Oms, e da istituzioni di ricerca di Emirati Arabi Uniti, India, Brasile, Arabia saudita e Filippine, tutti Paesi che stanno considerando la possibilità di prendere parte alla fase 3 della sperimentazione, ha precisato Kirill Dmitriev, il presidente del Fondo per gli investimenti diretti anticipando che i dati raccolti saranno pubblicati in una rivista accademica alla fine di questo mese. I risultati della fase 1 e 2 della sperimentazione clinica non erano stati pubblicati. Leggi su iltempo

Russia: il leader dell’opposizione Alexei Navalny è in coma. Sospetto avvelenamento

Il famoso oppositore del presidente russo Vladimir Putin, Alexei Navalny è stato ricoverato in condizioni gravi ed è attualmente in coma. I medici sospettano che si sia trattato di un avvelenamento. L ...

