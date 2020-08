La risposta di Bruxelles: sanzioni a Lukašėnko e 53 milioni di euro ai bielorussi (Di giovedì 20 agosto 2020) I 27 leader degli Stati membri riuniti nel Consiglio europeo speciale sulla bielorussia hanno mandato tre messaggi forti a chi protesta da 11 giorni contro il dittatore Aljaksandr Lukašėnko. Il politico ed ex militare presidente del Paese ininterrottamente dal 1994. Primo, l’Unione supporterà i bielorussi che vogliono le libertà fondamentali e la democrazia. Secondo, Bruxelles sanzionerà economicamente tutti i responsabili di violenza, repressione e falsificazione dei risultati elettorali del 9 agosto. Saranno «sanzioni mirate su persone specifiche, senza danneggiare il popolo bielorusso», ha chiarito al presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ovvero non ci saranno dazi o ... Leggi su linkiesta

