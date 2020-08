La ricerca è finita: i resti di Gioele trovati dai volontari. "Scena straziante" (Di giovedì 20 agosto 2020) Nino Materi A individuare le ossa del piccolo è stato un carabiniere in pensione: "Erano in mezzo ai cespugli, mi ha guidato Dio". Ora la prova del Dna «Al 99% quei resti ossei sono del piccolo Gioele»: una frase paradossale che per l'intera giornata è rimbalzata sui media. E che la dice lunga sul marasma che ha accompagnato questa indagine fin da quel maledetto 3 agosto. Che significa, infatti, «al 99%?». In cosa consisterebbe quell'1% che impedisce agli inquirenti di affermare, con certezza «Sì, abbiamo trovato ciò che resta del cadavere di Gioele». La verità è che qui, dall'inizio di questa brutta storia, gli inquirenti non sono mai stati sicuri di nulla. I parenti delle vittime accusano, ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : ricerca è Ricerca e sviluppo, Campania decima: polo di San Giovanni non basta Il Riformista All'ex Vaccari il corpo è distante nella danza di Balletto Civile

Sarzana - Val di Magra - Spettacoli, laboratori, live – set e una mostra fotografica in una location enorme e straordinaria, l'ex Ceramica Vaccari di Santo Stefano di Magra. Due serate da poter “fruir ...

Covid, Ippolito: "Medici di base dovranno fare tamponi e andare a casa dei pazienti"

Roma, 20 ago. (Adnkronos Salute) - In autunno servirà essere preparati per evitare nuove emergenze, "servirà fare i test a tutti quelli che hanno un'affezione respiratoria e cercare di portare il mino ...

