La Premier comincia il 12 settembre con il Leeds di Bielsa che sfida il Liverpool di Klopp (Di giovedì 20 agosto 2020) Calendario Premier, stamattina si è svolto il sorteggio. Questa la prima giornata che si disputerà il 12 settembre. Si comincia con Liverpool-Leeds, la sfida tra Klopp e Bielsa. Altra sfida quella tra Mourinho e Ancelotti con Tottenham-Everton. Il City ospiterà l’Aston Villa. Alla seconda giornata Chelsea-Liverpool e Wolves-City. PRIMA GIORNATA 12/09/2020 15:00 Burnley v Manchester United 12/09/2020 15:00 Crystal Palace v Southampton 12/09/2020 15:00 Fulham v Arsenal 12/09/2020 15:00 Liverpool v Leeds ... Leggi su ilnapolista

napolista : La Premier comincia il 12 settembre con il Leeds di Bielsa che sfida il Liverpool di Klopp Sorteggiato il calendar… - 33Tigri : RT @AndreaVi11a: Dite all'ex presidente della squadra di Milano che non comincia per M, che i settimi della Ligue 1 hanno battuto anche i s… - AndreaVi11a : Dite all'ex presidente della squadra di Milano che non comincia per M, che i settimi della Ligue 1 hanno battuto an… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier comincia La Premier comincia il 12 settembre con il Leeds di Bielsa che sfida il Liverpool di Klopp IlNapolista Calciomercato Juventus, mercato in uscita verso la Premier

Alla Lazio tutti convocati per il 20 a Formello, il Napoli comincia il 23 a Castelvolturno. Il campionato 2019/2020 si è concluso da poco - causa lockdown per l'emergenza Coronavirus - ma la nuova sta ...

CdS - Koulibaly via, settimana decisiva: il City offre 70mln ma ADL sale ancora

Settimana decisiva, questa, per il trasferimento in Premier League di Kalidou Koulibaly ... Giorni caldi, questi, perché lunedì comincia il ritiro e Koulibaly potrebbe salutare anche prima. Dipenderà ...

Alla Lazio tutti convocati per il 20 a Formello, il Napoli comincia il 23 a Castelvolturno. Il campionato 2019/2020 si è concluso da poco - causa lockdown per l'emergenza Coronavirus - ma la nuova sta ...Settimana decisiva, questa, per il trasferimento in Premier League di Kalidou Koulibaly ... Giorni caldi, questi, perché lunedì comincia il ritiro e Koulibaly potrebbe salutare anche prima. Dipenderà ...