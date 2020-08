La piramide, l'incidente e il traliccio: i troppi punti oscuri nella morte di Gioele (Di giovedì 20 agosto 2020) su https://www.quotidiano.net/cronaca/Gioele-la-piramide-l-incidente-e-quel-traliccio-giallo-con-ancora-troppi-lati-oscuri-1.5428318 Leggi su castedduonline

Libero_official : #VivianaParisi e #GioeleMondello, un investigatore: 'Quello che voleva fare alla #Piramidedellaluce forse l'ha fatt… - infoitinterno : Gioele: la piramide, l’incidente e quel traliccio. Giallo con (ancora) troppi lati oscuri - crispadafora : RT @Corriere: Viviana Parisi e Gioele: l’incidente, la salma, la piramide e tutti i misteri. Il caso ... - Corriere : Viviana Parisi e Gioele: l’incidente, la salma, la piramide e tutti i misteri. Il caso ... - marco_merighi : RT @Giulia23389219: @marco_merighi La madre voleva andare nella Torre di Luce... che si trova proprio sopra un tunnel autostradale. E se l'… -

Ultime Notizie dalla rete : piramide incidente

Quotidiano.net

A fare cosa? A rifornirsi di benzina, ma non è certo. Rientra sull’A20 per andare forse a Motta d’Affermo, dove c’è la Piramide della luce, lembo di terra denso di suggestioni mistiche, a 140 ...Restano almeno dieci punti oscuri o quantomeno da chiarire. Il caso di Caronia non è affatto chiuso. Cerchiamo di vedere nel dettaglio che cosa non torna. 1) Quando tutto ha inizio Il marito, Daniele ...