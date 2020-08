La paura è alle spalle, Evenepoel è già in piedi: quando la forza di volontà supera il dolore (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono passati solo cinque giorni dal terribile incidente che ha visto protagonista Remco Evenepoel, caduto da un ponte durante ‘Il Lombardia‘ di sabato 15 agosto. Un volo di alcuni metri che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti, dal quale però il fenomeno belga è uscito tutto intero, seppur con la frattura del bacino e dell’acetabolo. Anche una contusione polmonare a complicare il quadro, comunque molto positivo rispetto a quello che sarebbe potuto accadere, considerando la dinamicità dell’incidente. Prima l’operazione e poi qualche giorno di riposo per il belga che, oggi ha deciso di iniziare la lunga riabilitazione che lo riporterà in sella ormai nella prossima stagione. Qualche passettino con l’ausilio delle stampelle e tanta forza di volontà per il fenomeno della ... Leggi su sportfair

SIAE_Official : Nel?nell’anima, Nel??nel vento, Pensieri&Parole di #Mogol narrano Emozioni: dalla Prima cosa bella ad Aver paura d'… - stefansyle : RT @MeetingRimini: 'C'è chi cerca di risparmiare ai figli il reale, come se il mondo fosse una grande minaccia da cui difendersi. Altri inv… - gidiperna : RT @MeetingRimini: 'C'è chi cerca di risparmiare ai figli il reale, come se il mondo fosse una grande minaccia da cui difendersi. Altri inv… - centriculturali : RT @MeetingRimini: 'C'è chi cerca di risparmiare ai figli il reale, come se il mondo fosse una grande minaccia da cui difendersi. Altri inv… - MeetingRimini : 'C'è chi cerca di risparmiare ai figli il reale, come se il mondo fosse una grande minaccia da cui difendersi. Altr… -

Ultime Notizie dalla rete : paura alle Covid-19 fa paura alle Borse: domani parla Draghi FIRSTonline Il Pd vieta di parlare del referendum alle sue feste (e dopo le proteste ci ripensa)

Che gli eredi di Gramsci-Togliatti-Longo-Berlinguer e i discepoli di Dossetti-De Gasperi-Moro-La Pira, ovvero l’attuale gruppo dirigente del Pd, possano apparire presi in giro da un venditore di bibit ...

Infezioni nel reparto di ematologia dello "Spaziani" di Frosinone, tutta colpa di un batterio killer: vertice in ospedale

Si chiama Kpc, ma è meglio conosciuto con una parte del suo nome esteso: Klebsiella. È questo il batterio, uno dei più pericolosi in circolazione, all’origine dei casi di infezione nel reparto di emat ...

Che gli eredi di Gramsci-Togliatti-Longo-Berlinguer e i discepoli di Dossetti-De Gasperi-Moro-La Pira, ovvero l’attuale gruppo dirigente del Pd, possano apparire presi in giro da un venditore di bibit ...Si chiama Kpc, ma è meglio conosciuto con una parte del suo nome esteso: Klebsiella. È questo il batterio, uno dei più pericolosi in circolazione, all’origine dei casi di infezione nel reparto di emat ...