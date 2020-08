La musicoterapia che ha sperimentato con successo la giovane medico Sarah Barbuto (Di giovedì 20 agosto 2020) Alla pneumologa originaria di Rombiolo il conferimento del Premio San Giorgio (I edizione) organizzato dalla Pro Loco di Pizzo Calabro, per essersi distinta nell’ospedale di Sondalo convertito in struttura Covid. L’opera simbolo del riconoscimento, ispirata al patrono della città napitina, è stata realizzata dall’artista Antonio La Gamba Non accade tutti i giorni che, alla prima esperienza, dopo pochi mesi, si dimostri una qualità umana e professionale rara, in particolare in tempi di crisi. Richiama la “metis” che tirava fuori l’eroe omerico Ulisse: in situazioni difficili, sapeva inventarsi soluzioni inattese. Per questa risorsa è stato assegnato a Sarah Barbuto il Premio “San Giorgio”, la giovane dottoressa che si è distinta all’ospedale ... Leggi su laprimapagina

pitinbonatto : RT @superabileinail: L'augurio per la #festadellamamma del “Coro degli afasici” di #AliceCuneoOdv e della “Voce dell’afasia” dell’associazi… - potatoesHoran : @deceasedsins @moankoa Io non riduco proprio nulla, nè il bullismo, nè la depressione. Sono stata bullizzta e sono… - olisticalpha : “Niente è più visibile di ciò che è nascosto.” (CONFUCIO) #olisticalpha #benessere #consapevolezza #corsionline… -

Ultime Notizie dalla rete : musicoterapia che La musica come canale di comunicazione nella disabilità dedalomultimedia.it "Porto l’arpa all’aperto per emozionare"

di Raffaella Candoli Suoni d’arpa e voci nei giardini della contessa Pasolini Zanelli. Il Festival musicale itinerante Borgo Sonoro giunge domani alle 21, al parco di Villa Silvia Carducci, a Lizzano ...

Musicoterapia e Carosone per donare benessere

La musica come mezzo per la stimolazione e lo sviluppo di funzioni quali l’affettività, la motricità, il linguaggio. Se volete far ricordare delle informazioni a persone, anche giovani, con disturbi d ...

di Raffaella Candoli Suoni d’arpa e voci nei giardini della contessa Pasolini Zanelli. Il Festival musicale itinerante Borgo Sonoro giunge domani alle 21, al parco di Villa Silvia Carducci, a Lizzano ...La musica come mezzo per la stimolazione e lo sviluppo di funzioni quali l’affettività, la motricità, il linguaggio. Se volete far ricordare delle informazioni a persone, anche giovani, con disturbi d ...