“La morte di Gioele come salvezza, ne aveva parlato nell’ultimo video” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il delirio di Viviana Parisi è iniziato in casa ed è terminato con un caso di “omicidio-suicidio”. È quanto sostiene Roberta Bruzzone, la criminologa che ha parlato con l’Agi per ricostruire il giallo di Messina, dopo che è stato ritrovato il corpo di Gioele Mondello, il figlio di soli 4 anni. Secondo l’esperta, Viviana sapeva che il suo viaggio sarebbe stato senza ritorno prima ancora di uscire da casa: “È probabile che l’incidente con il furgoncino abbia accelerato la situazione, ma quando la donna ha incontrato un testimone che ha tentato di parlarle non ha risposto: (Continua...) un segno evidente che si trovava già in piena crisi dissociativa e si stava dirigendo verso un altro luogo per attuale il suo intento suicida”. ... Leggi su howtodofor

rubio_chef : Al mondo due cose sono certe: la morte e Putin che avvelena gli oppositori #PutinsPuppet - _Carabinieri_ : Palermo, #19agosto 1949: la caserma dei #Carabinieri di Bellolampo subisce un attacco. Vengono inviati diversi veic… - enpaonlus : Reggia di #Caserta, dopo la morte del cavallo, oggi incontro di Enpa con la coraggiosa direttrice, che rilancia: ba… - _MHaruma : @melissaooissa A me la parte che ha distrutto di più di tutte è stata quella della morte di Seianus ?? Lucy Gray che… - AzzieThreadbare : RT @SpinellidItalia: L’Italia vuole la #cannabis legale. Lo dimostra il fatto che l’unica opposizione che abbiamo è qualche persona per ben… -

Ultime Notizie dalla rete : “La morte In Vietnam c'è stato il primo morto per coronavirus Zazoom Blog