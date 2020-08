La moglie di Ibrahimovic stronca le voci del flirt di Zlatan con Diletta Leotta (Di giovedì 20 agosto 2020) Helena Seger stronca sul nascere le voci di un flirt tra il marito Zlatan Ibrahimovic e la "sosia" Diletta Leotta (la somiglianza è straordinaria, nda). L'ex modella 50enne non è in Svezia con i figli Vincent e Maximilian, ma sullo yacht affittato dal fuoriclasse del Milan al largo della Costa Smeralda. Sul settimanale Chi, in edicola, si legge che Ibrahimovic e Diletta Leotta sarebbero più che amici, avrebbero cenato insieme nel privee del ristorante "Sottovento" e se non fosse stato per il rifiuto di un amico ad accompagnarlo, Zlatan avrebbe presenziato al compleanno della conduttrice di Dazn. Ma la ricostruzione per quanto intrigante è smentita da un particolare non ... Leggi su iltempo

infoitsport : Ibrahimovic-Leotta: tutto falso, spunta la moglie dello svedese - Novella_2000 : No, Diletta Lotta e Ibra non sono una coppia! Ecco perché - infoitsport : Ibrahimovic e Diletta Leotta, falso allarme: spunta la moglie Helena Seger - Manuel_ACAB : @dalcantosergio @Sport_Mediaset si vede che non conosci la moglie di ibrahimovic - zazoomblog : Diletta Leotta e Ibrahimovic cosa ne pensa la moglie di Zlatan? Ecco la verità - #Diletta #Leotta #Ibrahimovic… -