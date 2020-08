La mancanza di accordi per le regionali dimostra la debolezza dell’alleanza di governo (Di giovedì 20 agosto 2020) A poche ore dalla chiusura delle liste elettorali per le regionali gli alleati di governo non riescono a trovare unità d’intenti sulle candidature, nonostante il tentativo di alcuni esponenti. L’ultimo in ordine cronologico è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che in un’intervista al Fatto quotidiano ha detto di trovare «ragionevole che le forze politiche che sostengono il governo provino a dialogare anche a livello regionale». Sottolineando poi che soprattutto in Puglia e nelle Marche, le due regioni considerate ancora in bilico, «presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione». È la stessa linea che aveva proposto qualche giorno prima il segretario dem Nicola Zingaretti: «Alleati, e non avversari alle regionali ... Leggi su linkiesta

Il Decreto agosto è intervenuto sul blocco dei licenziamenti creando non solo incertezze, ma anche effetti paradossali sulle imprese più in difficoltà Il Decreto agosto, pubblicato in Gazzetta ufficia ...

"Impossibile andare con i dem Sono le stesse facce da 30 anni"

di Marta Palazzini "Impossibile un’intesa con il Pd, da soli prenderemo più voti". A parlare è il candidato governatore del Movimento 5 stelle nelle Marche, Gian Mario Mercorelli, che chiude definitiv ...

