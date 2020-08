La Lega sospende la senatrice Marzia Casolati: ha preso il bonus da 1500 euro della Regione Piemonte (Di giovedì 20 agosto 2020) Giorni di sospensioni in casa Lega. Dopo aver preso un provvedimento nei confronti del consigliere di Scandicci che ha posato davanti alla cripta di Mussolini, dopo aver sospeso i due parlamentari Dara e Murelli per aver percepito il bonus Covid da 600 euro stanziato dal governo per i lavoratori autonomi e le partite Iva, il Carroccio fa una scelta analoga anche nei confronti di un’altra senatrice. Si tratta di Marzia Casolati che ha percepito i 1500 euro di contributi stanziati dalla Regione Piemonte destinato alle attività chiuse durante il lockdown (lei è proprietaria di una gioielleria). LEGGI ANCHE > La Lega sospende il consigliere che ... Leggi su giornalettismo

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE - Dara e avere. “La Lega sospende Murelli e Dara: 'Hanno preso il bonus partite Iva'” (La S… - HuffPostItalia : La Lega sospende i due furbetti: 'Hanno preso il bonus Inps da 600 euro' - TgLa7 : ??Scandalo #furbettidelbonus: la #Lega sospende #AndreaDara e #ElenaMurelli - sole_sera : RT @FQLive: #ULTIMORA Lega sospende la senatrice Casolati: 'Ha preso il bonus 1500 euro' - streghina62 : RT @FQLive: #ULTIMORA Lega sospende la senatrice Casolati: 'Ha preso il bonus 1500 euro' -