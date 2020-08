La Lega fa il conto alla rovescia sul processo a Salvini, ma salta il ‘-49’ (Di giovedì 20 agosto 2020) Su Twitter è riesplosa la digiuno per Salvini mania. Ma la maggior parte delle persone che hanno ripreso l’hashtag (già comparso nel mese di gennaio) lo ha fatto a mo’ di presa in giro. Anche perché sul sito della Lega creato ad hoc in vista del processo per il caso Gregoretti le adesioni sono state poco più di cinquemila. Nel frattempo, come se l’attesa per il processo fosse essa stessa il processo, su profilo social del Carroccio è iniziato il conto alla rovescia che terminerà il 3 ottobre, quando il segretario del partito ed ex ministro dovrà rispondere dei reati di cui è accusato davanti ai giudici di Catania. LEGGI ANCHE > A Salvini chiedono della ... Leggi su giornalettismo

GrimoldiPaolo : Secondo voi chi pagherà il conto per tutti i tunisini che ci stanno invadendo? Indovinate un po'.. gli italiani!!… - giornalettismo : Mentre si torna a parlare del #digiunoperSalvini, in profilo social della #Lega hanno iniziato il conto alla rovesc… - Bibaluz8 : #digiunoperSalvini Facciamo così, cari sostenitori... Fate digiuno e risparmiate. Mettete da parte € 3,50. Siamo 6… - panicovid : @LegaSalvini Date retta voi leghisti, il capitano ha suggerito che la mascherina non serve per i bambini (della leg… - riccardoena66 : @LegaSalvini Vi rendete conto di quello che scrivete? BESTIA???? L’osso del collo? perchè parliamo di lotta animale… -

