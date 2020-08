La Lega fa auto-satira: lancia il 'digiuno' per Salvini il capitano di abbuffate (Di giovedì 20 agosto 2020) Il loro è il vittimismo tipico degli estremisti di destra, quelli che tirano il sasso e nascondono la mano, quello che si presentano come martiri quando tocca a loro quello che sistematicamente fanno ... Leggi su globalist

fabiobellentani : RT @globalistIT: - globalistIT : - InfoCanini : RT @cesco_78: Immaginate di essere un appassionato di cerchi in lega e che vi pianga il cuore a vederli strisciare a terra in auto con le g… - scarateo : RT @cesco_78: Immaginate di essere un appassionato di cerchi in lega e che vi pianga il cuore a vederli strisciare a terra in auto con le g… - TheNafta : RT @cesco_78: Immaginate di essere un appassionato di cerchi in lega e che vi pianga il cuore a vederli strisciare a terra in auto con le g… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega auto La Lega fa auto-satira: lancia il 'digiuno' per Salvini il capitano di abbuffate Globalist.it Addio all’imprenditore Francesco Nesti

Prima della pensione era stato attivo nel settore dell’autotrasporto. Era legato al mondo dello sport, in particolare lo sci MARESCA. Si è sentito male mentre era alla guida dell’auto. Ha avuto solo i ...

La Lega fa auto-satira: lancia il 'digiuno' per Salvini il capitano di abbuffate

Il loro è il vittimismo tipico degli estremisti di destra, quelli che tirano il sasso e nascondono la mano, quello che si presentano come martiri quando tocca a loro quello che sistematicamente fanno ...

Prima della pensione era stato attivo nel settore dell’autotrasporto. Era legato al mondo dello sport, in particolare lo sci MARESCA. Si è sentito male mentre era alla guida dell’auto. Ha avuto solo i ...Il loro è il vittimismo tipico degli estremisti di destra, quelli che tirano il sasso e nascondono la mano, quello che si presentano come martiri quando tocca a loro quello che sistematicamente fanno ...