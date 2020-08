La Juventus fa sul serio per Jimenez, pronti 60 milioni. Paratici a Londra (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo il caos post eliminazione in Champions, la Juventus ha cambiato la guida tecnica affidando la panchina ad Andrea Pirlo. L'ex centrocampista del Milan e anche dei bianconeri è alla prima esperienza assoluta da allenatore e con la dirigenza ha già studiato e programmato quella che sarà la sua squadra ideale.Paratici A Londracaption id="attachment 979845" align="alignnone" width="300" Wolverhampton Raul Jimenez Getty Images)/captionEcco quindi che gli uomini di mercato bianconeri si sono messi al lavoro per consegnare al nuovo allenatore una prima punta. Gonzalo Higuain è in partenza e Paratici per sostituirlo ha pensato a Raul Jimenez. L'attaccante del Wolverhampton questa stagione ha messo insieme 27 gol in questa stagione e a 29 anni potrebbe essere lui ... Leggi su itasportpress

romeoagresti : #Juventus, giornata londinese in programma per #Paratici. Missione chiara: trovare offerte per i giocatori sul merc… - marcoconterio : ?? 'Paulo #Dybala è un giocatore della #Juventus, felice di esserlo, lavoriamo con la società per rinnovare il contr… - marcoconterio : ?? L'entourage di #CristianoRonaldo ad AS sul possibile addio e sul fatto che sia stato offerto a tanti club e anche… - juvesr27 : RT @romeoagresti: #Juventus, giornata londinese in programma per #Paratici. Missione chiara: trovare offerte per i giocatori sul mercato. D… - LaJoya_aa : RT @romeoagresti: #Juventus, giornata londinese in programma per #Paratici. Missione chiara: trovare offerte per i giocatori sul mercato. D… -