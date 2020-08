La Fiorentina vicina al colpo Thiago Silva (Di giovedì 20 agosto 2020) La Fiorentina starebbe per mettere a segno. un altro colpo in stile Ribery. Dopo l’acquisto dell’esterno francese la scorsa stagione a parametro zero, la società viola è vicinissima all’accordo, sempre con la stessa formula, con il capitano della nazionale brasiliano e attuale difensore centrale del Psg, Thiago Silva, 36 anni il prossimo settembre. PSG – Thiago Silva, separazione in arrivo? L’ annuncio potrebbe arrivare subito dopo la finale di Champions League che vedrà impegnati proprio i francesi contro il Bayern Monaco. La Fiorentina si è mossa sotto traccia battendo la concorrenza di Milan e Lazio, fortemente interessate ad un giocatore che, nonostante la non più giovane età, è in ... Leggi su sport.periodicodaily

Ieri sembrava vicino alla Lazio, oggi alla Fiorentina, domani chissà. L'entourage di Thiago Silva, 36 anni a settembre, sta continuando a provare a trovargli un ingaggio in Italia. Ingaggio al ribasso ...

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – Domenica sera, a Lisbona, proverà a vincere la Champions League con il PSG. Quindi, da calciatore svincolato, saluterà tutti. Secondo il ‘Corriere dello Sport ...

Ieri sembrava vicino alla Lazio, oggi alla Fiorentina, domani chissà. L'entourage di Thiago Silva, 36 anni a settembre, sta continuando a provare a trovargli un ingaggio in Italia. Ingaggio al ribasso ...ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – Domenica sera, a Lisbona, proverà a vincere la Champions League con il PSG. Quindi, da calciatore svincolato, saluterà tutti. Secondo il ‘Corriere dello Sport ...