La Fiorentina cala il colpaccio: trattativa ai dettagli per l'arrivo una colonna del Paris Saint-Germain (Di giovedì 20 agosto 2020) a Fiorentina di Rocco Commisso punta in grande e la conferma arriva anche dal mercato. Il club viola sarebbe infatti ad un passo dall'acquisto di Thiago Silva Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina cala

90min

Il festival ’Mont’Alfonso sotto le stelle’ si chiude con ’Walt Disney Fantasy’, le colonne sonore dei cartoon più amati, in versione sinfonica, sabato 22 agosto alle ore 21.15. Nella fortezza di Caste ...Finalmente si comincia. Sono passate poco più di due settimane dalla gara con la Fiorentina che ha fatto calare il sipario sulla serie A, ma per la Spal è stato un campionato troppo brutto per essere ...