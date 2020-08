La Disney usa la magia per rilanciare le sale - (Di giovedì 20 agosto 2020) Maurizio Acerbi Clamoroso al Cibali, il cinema riparte. Dopo tanto tergiversare, con date annunciate e poi cancellate, con titoli che dovevano salvare l'estate più strana del grande schermo e poi velocemente riposti nel cassetto, forse ci siamo Clamoroso al Cibali, il cinema riparte. Dopo tanto tergiversare, con date annunciate e poi cancellate, con titoli che dovevano salvare l'estate più strana del grande schermo e poi velocemente riposti nel cassetto, forse (meglio non dare mai nulla per certo, di questi tempi) ci siamo. Nel giro di due settimane, tornano i «filmoni»: da ieri, con il Disneyano Onward e, la prossima settimana, con l'attesissimo Tenet (arriva prima da noi che negli Usa). Gli esercenti di casa nostra proveranno, così, a riaggiustare i conti, mai così in rosso, sperando che il cinefilo saltuario decida ... Leggi su ilgiornale

Da domani mercoledì 19 agosto, Onward – Oltre la magia arriverà nei cinema italiani distribuito da Disney e sarà distribuito in 500 sale. Presentato all'ultimo Festival di Berlino, Onward è stato già ...

