La “Diet culture” e i suoi effetti collaterali sulla società (Di giovedì 20 agosto 2020) Ah, l’estate! Il mare, le granite alla menta, i “nuovi amori da piazzare sotto il sole”, la prova costume… aspettate, in questo quadro idilliaco non notate anche voi una nota stonata? Quanto è frequente, con l’avvicinarsi della bella stagione, sentir parlare o leggere nelle riviste rivolte ad un pubblico prettamente femminile, di questa fantomatica “prova costume”? Per chi non lo sapesse si tratta di un vero e proprio test della fisicità da affrontare e superare prima di poter accedere alla spiaggia, che spaventa manco fosse l’esame di diritto privato, in cui hai speranze di arrivare al 30 quanto più riesci ad avvicinarti a standard fisici inarrivabili e, spesse volte, inesistenti perché creati al computer (vi dice niente Photoshop?). Ma la prova costume è solo uno dei tanti ... Leggi su bufale

