La denuncia della Meloni: «Osceno ricatto elettorale di Conte a Pd-5S sui soldi del Recovery Plan» (Di giovedì 20 agosto 2020) «Osceno ricatto di Conte». Giorgia Meloni in un post su Facebook attacca il premier che ieri in una lunga intervista al Fatto Quotidiano aveva supplicato Pd e M5S ad allearsi per le regionali. «Senza alcun pudore il presidente del Consiglio invita Pd e M5S a mettersi d’accordo nelle Marche e in Puglia. Perché “le forze di maggioranza dovrebbero avere tutto l’interesse a competere al meglio per essere protagoniste” anche nella partita sulla gestione dei soldi che arriveranno dall’Europa alle Regioni con il Recovery Plan. Parole sconcertanti – scrive Giorgia Meloni – che richiamano le peggiori logiche della Prima Repubblica e una gestione del potere e delle Istituzioni che ... Leggi su secoloditalia

I Carabinieri della Stazione di Martinsicuro, a conclusione delle indagini, per le quali era stata rimessa una dettagliata informativa al Sostituto Procuratore della Repubblica – Dott.ssa Enrica Medor ...

Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marvasi, all'angolo con via Nolana, a Napoli, hanno notato una persona che, alla lo ...

