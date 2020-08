La dedica d’amore di Kevin-Prince Boateng a Melissa Satta: «Se sono qui, resterò per sempre» (Di giovedì 20 agosto 2020) La dedica d’amore più bella arriva all’improvviso, non è sdolcinata ma è affettuosa, non riguarda i massimi sistemi ma la concretezza dell‘impegno quotidiano accanto alla persona che si ama. La dedica d’amore più bella l’ha scritta Kevin-Prince Boateng, 33 anni, e l’ha dedicata a sua moglie, Melissa Satta, 34, madre di suo figlio Maddox, 6. «Non sono perfetto. Dico cose stupide. Rido anche quando non dovrei», scrive Boateng accanto a una foto che lo ritrae insieme alla moglie, «ho cicatrici di persone che mi hanno fatto male. sono pazzo e non cambierò. Puoi amarmi o no». Ma, conclude, «se ... Leggi su iodonna

zazoomblog : Melissa Satta Boateng e la dedica d’amore: «Non sono perfetto ma ti prometto che ci sarò per sempre» - #Melissa… - infoitcultura : Il nuovo tatuaggio di Vincent Cassel è una dedica d'amore alla sua 'Betty Boop' Tina Kunakey - infoitcultura : Melissa Satta, Boateng e la dedica d'amore: «Non sono perfetto, ma ti prometto che ci sarò per sempre» - chIoestewart : ma chi è che mi dedica la canzone della fine di una storia d’amore - sportli26181512 : Juve, Bernardeschi alla figlia: 'Gioia della mia vita' FOTO: Federico Bernardeschi dedica uno splendido messaggio d… -

Ultime Notizie dalla rete : dedica d’amore Il ritorno di Bob Woodward, con le lettere «d’amore» tra Kim e Trump Corriere della Sera