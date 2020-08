LA CITTA’ DEGLI INDIGNATI SENZA STORIA (Di giovedì 20 agosto 2020) Una città di INDIGNATI, il più indignato, come sempre, è il primo cittadino, il Sindaco Tranchida che ha dimenticato di essere andato sul molo del porto a portare la solidarietà agli immigrati della nave “Diciotti”; ma si sa i tempi sono cambiati, anche le scelte politiche come si è visto in occasione delle famiglie arcobaleno.... L'articolo LA CITTA’ DEGLI INDIGNATI SENZA STORIA puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

Tg3web : Dopo aver realizzato le sue opere in tutto il mondo, a Napoli, la sua città, lo street artist Jorit Rende omaggio a… - TgrPiemonte : Pioggia torrenziale e grandine su Torino. Disagi in diverse zone della città: allagate strade e alcune stazioni del… - tvio2 : LA CITTA’ DEGLI INDIGNATI SENZA STORIA - Lorenzo51551101 : In #Veneto c'è il mare,solo così si giustifica l'aumento dei contagi. Salvini&Co qualcosa da dire? Siete dei fallit… - ro_catalano : @virginiaraggi Roma, Zingaretti: 'Raggi principale problema della città degli ultimi anni, ora voltare pagina': 'A… -

Ultime Notizie dalla rete : CITTA’ DEGLI Firenze, la Ztl “bucata” parte dal 28 agosto La Repubblica Firenze.it