La capitalizzazione in Borsa di Apple vale quanto il pil dell’Italia

(Photo by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Apple è l'azienda tecnologica con la maggiore capitalizzazione al mondo. Dopo la seduta in Borsa di mercoledì 19 agosto, quando il titolo ha raggiunto i 467,77 dollari per azione, la compagnia di Cupertino ha raggiunto la valutazione record di oltre 2mila miliardi di dollari, riporta Reuters. Si tratta della prima società americana a raggiungere quella cifra, che è eguagliata soltanto da quella del colosso petrolifero saudita Saudi Aramco, tra le società più capitalizzate al mondo dopo la sua quotazione. E se il numero è in sé è già impressionante, vale la pena ricordare che soltanto nell'estate 2018 la Mela aveva già stabilito un record superando il tetto dei mille

