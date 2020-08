La Camera investigativa della FIFA archivia le accuse contro Infantino (Di giovedì 20 agosto 2020) Cadono le accuse di violazione del codice etico della FIFA nei confronti del presidente Gianni Infantino. La Camera investigativa del comitato etico indipendente ha spiegato in una nota che manca l’evidenza di presunte violazioni e che nessun aspetto della condotta presa in analisi costituisce una violazione regolamentare e quindi non c’è spazio per alcun tipo di provvedimento. Al centro dell’accusa c’erano gli incontri di Infantino con Michael Lauber, procuratore generale della Confederazione svizzera, e la prenotazione di un volo privato dal Suriname a Ginevra. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

